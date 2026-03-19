أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور
كتب : أحمد الخطيب
المأكولات البحرية
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.