أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. 190 جنيها لكيلو الكابوريا
كتب : ميريت نادي
أسعار الأسماك
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
