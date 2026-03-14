قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بزيارة مصنع شركة آمون للأدوية بمدينة العبور الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة أرسيرا العالمية لعلوم الحياة، وذلك للاطلاع على مراحل الإنتاج المختلفة والتعرف على إمكانات المصنع ودوره في دعم قطاع الصناعات الدوائية في مصر.



يأتي ذلك في إطار جولات وزير الصناعة الميدانية لمتابعة سير العمل بالمصانع ودعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.





وخلال الزيارة، استعرض مسؤولو الشركة أبرز إمكانات المصنع، الذي يمتد على مساحة تزيد على 58 ألف متر مربع، باستثمارات تقترب من 9 مليارات جنيه، فيما تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 333 مليون عبوة سنويًا، مع نسبة مكوّن محلي تبلغ نحو 30%. كما يوفر المصنع ما يقرب من 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس دوره الصناعي والاقتصادي في دعم السوق المحلية وتوفير فرص العمل.



كما استعرضت الشركة أداءها التصديري، حيث بلغت صادرات مصنع آمون للأدوية نحو 850 مليون جنيه خلال عام 2025، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز حضور الدواء المصري في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم توجه الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.



وتفقد وزير الصناعة خلال الجولة عددًا من خطوط الإنتاج داخل المصنع، والتي تشمل تصنيع المستحضرات الدوائية في صورة سوائل وفوارات وأقراص، كما اطّلع على منظومة الجودة المطبقة، والتي تعتمد على مراحل دقيقة من الفحص والرقابة لضمان جودة وسلامة المنتج الدوائي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في التصنيع الدوائي.





وأشاد الوزير بالمستوى التكنولوجي المتقدم الذي يتمتع به المصنع، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الدوائية يُعد من القطاعات الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لما له من دور حيوي في دعم الأمن الدوائي، وتوفير منتجات دوائية عالية الجودة للمواطنين، إلى جانب ما يتيحه من فرص واعدة للتوسع في التصدير وزيادة مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد حشمت، رئيس شركة آمون للأدوية والمدير الإقليمي لشركة أرسيرا في مصر (آمون وأسينو)، التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة من هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن “آمون” تواصل العمل على تطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية بشكل مستمر، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الدوائي وزيادة الصادرات، في إطار المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أمون، إحدى شركات أرسيرا، وتُعد شركة أمون للأدوية جزءًا من Arcera Life Sciences وإحدى أبرز الشركات المصرية في تصنيع وتصدير الأدوية ذات العلامات التجارية.

أطلقت أرسيرا في مصر خطة إعادة هيكلة استراتيجية (الترويج المشترك) بين أمون وأسينو. مما يتيح تركيزاً أكبر على المجالات العلاجية و توسيع الخيارات لتحسين رعاية المرضى، مع ضمان توفير مستدام للأدوية عالية الجودة.