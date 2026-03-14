إعلان

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والزيت واللحوم اليوم السبت بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:51 م 14/03/2026

أسعار الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 14-3-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والجبن، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.21 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.27 جنيه، بزيادة 3.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.1 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 98.36 جنيه، بزيادة 5.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.57 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 35.92 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.96 جنيه، بزيادة 2.39 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.01 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 112.9 جنيه، بزيادة 4.31 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 418.88 جنيه، بزيادة 20.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 119.82 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 24 جنيهًا، بتراجع 2.91 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.54 جنيه، بزيادة 3.2 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 117.96 جنيه، بتراجع 18.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.71 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 33 جنيهًا، بتراجع قرشين.

كيلو المسلي الصناعي: 111.48 جنيه، بزيادة 9.35 جنيه.

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار اللحوم

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص