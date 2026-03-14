انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:15 ص 14/03/2026

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم السبت 14-3-2026، بينما ارتفعت متوسط سعر كرتونة البيض مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 119.82 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 106.81 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.39 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 146.06 جنيه، بزيادة 2.92 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 158.15 جنيه، بزيادة 5.32 جنيه.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

من بينها الصيام.. 3 تحديات تواجه الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي
فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)
بعد تهديد ترامب بضربها.. ماذا نعرف عن جزيرة خرج شريان إيران الحيوي؟
