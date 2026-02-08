إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:25 ص 08/02/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

انخفضت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35470 جنيه، بتراجع 101.43 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37433.33 جنيه، بزيادة 63.33 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3941.67 جنيه، بتراجع 133.33 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء الأسمنت أسعار الحديد

أخبار

المزيد

