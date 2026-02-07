أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن القراءة التحليلية لأسعار السلع خلال المواسم الرمضانية في أعوام 2024 و2025 وصولاً إلى مشارف عام 2026، تشير إلى انخفاض ملحوظ في المجمل العام لكافة الأصناف والمنتجات الأساسية.

وقال "عز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة"، إنه على الرغم من معدلات التضخم، إلا أن الواقع يشهد تراجعاً سعرياً ملموساً، موضحاً أن الارتفاعات التي طالت قطاع الدواجن مؤخراً كانت محل نقاش موسع في اجتماعات حكومية رفيعة المستوى للسيطرة عليها.

وأضاف مستشار اتحاد الغرف التجارية، ردًا على التساؤلات حول أسعار السكر، أن ما يتم تداوله إعلامياً بشأن زيادتها غير دقيق، مشدداً على وجود فائض استراتيجي يتخطى مليون طن، لافتاً إلى أن الدولة تملك أدوات السيطرة الكاملة على أسعاره كون الشركات الحكومية تستحوذ على 80% من حجم الإنتاج المحلي.

وذكر أن بقية السلع الاستهلاكية تشهد حالة من الاستقرار الكبير، مشيراً إلى أن المقارنة الشهرية تثبت توجه الشركات نحو طرح عروض ترويجية وخصومات رمضانية واسعة تشمل كافة نقاط البيع، بدءاً من محلات البقالة الصغيرة وصولاً إلى السلاسل التجارية الكبرى.

وأردف موضحاً جهود الدولة في توفير السلع بأسعار مخفضة، حيث وصل عدد منافذ ومعارض "أهلاً رمضان" إلى 3780 منفذاً موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مبادرات وزارات الداخلية والقوات المسلحة والزراعة، والتي توفر السلع بخصومات تتراوح ما بين 15% إلى 20% مقارنة بأسعار السوق الحر.