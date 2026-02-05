انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 5-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وقلصت أسعار الذهب في مصر مكاسبها على مدار تعاملات اليوم بنحو 210 جنيهات، بواقع 120 جنيهًا في بداية التعاملات، و50 جنيهًا في منتصفها، و40 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4380 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5631 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6570 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7508 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233498 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 375400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.68% إلى نحو 4837 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.