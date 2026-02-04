إعلان

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتب : آية محمد

01:24 م 04/02/2026

اسعار الليمون

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و9.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الليمون الخضروات الفاكهة سوق العبور

