الذهب عالميًا يقفز ويتجاوز 5000 دولار خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:02 ص 04/02/2026

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية خلال تعاملات اليوم، مسجلة ارتفاعًا قويًا دفعها لتجاوز حاجز 5000 دولار للأوقية، في ظل عودة الزخم الشرائي للمعدن الأصفر.

وبحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.78% خلال تعاملات اليوم لتسجل 5084 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب حادة حققها الذهب خلال تعاملات أمس، إذ صعد بنسبة 5.51% مسجلًا 4918 دولارًا للأوقية، عقب موجة تراجع تعرض لها المعدن النفيس بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الأوقية قد هبطت في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 4402 دولار، قبل أن تعاود الصعود سريعًا وتتخطى 4700 دولار في منتصف الجلسة، مدعومة بعمليات شراء مكثفة عند المستويات السعرية المنخفضة، ما أعاد الزخم الصاعد للأسعار.

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد سجلت قمة قياسية في مطلع يناير 2026، بعدما حققت اختراقًا قويًا اقترب بها من مستوى 5600 دولار للأوقية، قبل أن تتعرض لاحقًا لعمليات جني أرباح دفعت الأسعار للتراجع بنهاية الشهر الماضي.

