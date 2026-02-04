ارتفعت أسعار الدقيق، والزيت، والعدس، والسكر، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، بينما انخفضت أسعار الفول المعبأ، واللحوم، والأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.9 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.61 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.74 جنيه، بزيادة جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.08 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.73 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.34 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.2 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه.

لتر زيت الذرة: 109.45 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.95 جنيه، بتراجع 3.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.36 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.95 جنيه، بتراجع 1.33 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.07 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 122.98 جنيه، بزيادة 5.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.01 جنيه، بزيادة 4.03 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.82 جنيهًا، بزيادة 4.82 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 105.8 جنيه، بزيادة 7 قروش.