بنك "إتش إس بس سي" يتيح لـ 12 شركة من هونج كونج فرص استثمارية في مصر

كتب : منال المصري

03:39 م 15/02/2026

بنك ''إتش إس بس سي'' يتيح لـ 12 شركة من هونج كونج

قال بنك HSBC مصر إنه أتاح لـ 12 شركة رائدة في مجال الملابس و المنسوجات في هونج كونج إمكانية استكشاف الفرص الاستثمارية في مصر، وللاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقوتها العاملة المؤهلة.

وبحسب بيان البنك اليوم، فقد استضاف بنك HSBC مصر، بالتعاون مع هيئة هونغ كونغ لتنمية التجارةHong Kong Trade Development Council HKTDC))، بعثة أعمال الملابس والمنسوجات من هونغ كونغ في المقر الرئيسي لبنك HSBC بالقاهرة.

ويهدف الاجتماع إلى ربط شركات هونغ كونغ بالفرص المتاحة في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات المصري المتنامي، وكذلك جمع الأطراف المعنية الذين تبادلوا رؤاهم المتعلقة بالبيئة الاقتصادية المصرية، والإطار القانوني، وسياسات الاستثمار، مع تسليط الضوء على الفرص المحتملة المتاحة في السوق.

وركزت المناقشات على الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز للتصدير، وعلى القوى العاملة الماهرة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، إن مصر تبرز كأحد المراكز الرئيسية للتجارة العالمية فهي توفر للمستثمرين قاعدة تصدير استراتيجية بفضل اتفاقيات تجارية متعددة، وإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وأضاف أن قطاع صناعة الملابس والمنسوجات في مصر يعد قطاعاً واعداًَ للغاية بالنسبة للمستثمرين الدوليين، مدعوماً بقوة عاملة ذات كفاءة وتكلفة تنافسية، مما قد يساهم بشكلٍ كبير في خلق المزيد من فرص العمل."

وقالت إيريس وونغ، مديرة شؤون التجارة والابتكار ومديرة العلاقات الخارجية في هيئة هونغ كونغ لتنمية التجارة، إن هونج كونج ومصر تنفردان بإمكانيات هائلة للتعاون في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات.

وقالت كاثرين فانج، رئيسة البعثة والرئيسة التنفيذية لشركة فانج براذرز القابضة المحدودة، إن مصر تعد وجهة جّذابة للإنتاج الموجه للتصدير، فضلاً عن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

وتستفيد مصر من قوة عاملة شابة قوامها 30 مليون عامل بتكلفة تنافسية ومجموعة من الحوافز الخاصة بالمناطق الحرة. وبفضل شبكة توريد الملابس المتكاملة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تتجه مصر لتكون محوراً رئيسياً في أفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما قالته كاثرين.

