مساعد وزير الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة بلغت 13.9 مليار جنيه

أعلن الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة الأخيرة بلغت نحو 13.9 مليار جنيه، شملت 146 ألف حالة علاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أشار إلى وجود حوالي 35 ألف حالة أمراض أورام مدرجة ضمن قوائم الانتظار في إطار منظومة العلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحد الأقصى لانتظار مرضى السرطان لا يتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات العلاجية والحفاظ على حياة المرضى.

