ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:28 ص 14/02/2026

أسعار البيض

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم السبت 14-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.9 جنيه، بزيادة 3.01 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 149.94 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.

سعر كرتونة البيض أسعار البيض كرتونة البيض البلدي

