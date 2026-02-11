أكد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتحسين جودتها لتيسير حصول المواطنين عليها يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك إلى جانب ترسيخ دور القطاع في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح هندي أن الوزارة مستمرة في استكمال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي ودعم النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تنفيذ وتسريع مشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية المعلوماتية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لرفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تبني التكنولوجيات المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية ودعم ريادة الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة من أولويات الدولة فى بناء الانسان المصرى.

وأشار هندي إلى أن زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار تمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، بما يدعم التوسع في مراكز التعهيد، ويفتح آفاقًا لتنمية صناعة الإلكترونيات وجذب مزيد من الاستثمارات للتصنيع المحلي، ودعم الجهود المبذولة من الحكومة في التحول من الاقتصاد التقليدى الى الاقتصاد الرقمى.