وزير البترول يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في مشروعات البترول والغاز

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية التي تساهم فيها الشركات الإيطالية العاملة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي، على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في منطقة حوض البحر المتوسط، ولفت إلى أن شركة إيني تعد شريك استراتيجي لمصر منذ أكثر من 70 عامًا.

وتناول الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للشركات العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة، مثمناً الدور الحيوي الذي تطلع به الاستثمارات الإيطالية في هذا الصدد.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالتعاون الوثيق مع مصر لاسيما في قطاع البترول المصري، مشيداً بما حققته مصر من نجاحات كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، وأكد السفير تطلع المزيد من الشركات الإيطالية لتعزيز تواجدها في السوق المصري والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها القطاع، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع البترول المصري.

كما أشار إلى أن عدد كبير من الشركات والمؤسسات الإيطالية تستعد للمشاركة في النسخة القادمة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026.

واستعرض اللقاء التعاون القائم بين مصر وقبرص، وشركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية لتطوير موارد الغاز القبرصية في حقل كرونوس بالاستفادة من البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا، بالإضافة إلى التعاون مع شركات إيطالية أخرى مثل سايبم، فضلاً عن مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام SAF، وبحث فرص التعاون المحتمل بين شركات البلدين في قطاع التعدين.