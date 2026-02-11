إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الليمون والفول المعبأ والذهب

كتب : أحمد الخطيب

03:13 م 11/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الليمون، والسمك البلطي، والبيض، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، والفول المعبأ، والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الجبن الأبيض والفول المعبأ والمكرونة اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم الليمون الفول الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
أخبار مصر

رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
زووم

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها
كامويش يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
رياضة محلية

كامويش يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"
أخبار و تقارير

انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء