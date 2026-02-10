ترأس البورصة والرقابة المالية.. محمد فريد وزير الاستثمار الجديد

كتبت- منال المصري:

أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النوب، اليوم تعيين محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة سابقا وزيرا للاستثمار خلفا لـ"حسن الخطيب"، ضمن التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

أهم المعلومات عن محمد فريد وزير الاستثمار الجديد:

- شغل فريد منصب القائم بأعمال منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عامين ونصف بداية من أغسطس 2024 حتى قبل الإعلان عن توليه وزارة الاستثمار اليوم.

- شغل فريد عضو مجلس إدارة البنك المركزي غير "تنفيذي".

- تولى فريد رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وتم التجديد له فترة أخرى.

- تقلد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.

- شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى 2021.

- عضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس 2022.

- رئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى 2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022.

- شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي مصر.

- شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

- عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

الدرجات والشهادات العلمية

- حصل محمد فريد على درجة الدكتوراه في مجال "اقتصاديات التمويل" من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

- حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).

- حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) بجامعة لندن.

- حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) من جامعة يورك بالمملكة المتحدة.

- حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

- حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) من يو سي بيركلي (UC Berkley) بالولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

- حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.