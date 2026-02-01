إعلان

شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم

كتب : محمد أبو بكر

02:00 م 01/02/2026 تعديل في 02:47 م

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على أهمية احترام حقوق المرأة في الإسلام، محذرًا من الاستغلال السيء لقضية التعدد والطلاق.

وقال فضيلة شيخ الأزهر، إن إن المقام لا يتسع للحديث كذلك عن ظاهرة الاستغلال السيء لقضية التعدد وقضية الطلاق، وهما ظاهرتان بعد فيها المسلمون بعدا ظاهرا عن أحكام شريعتهم ومقاصدها في احترام إنسانية المرأة، وحقها في مراعاة مشاعرها.

وأشار فضيلته إلى أن حماية حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام، وأن الوعي الشرعي الصحيح هو الضمانة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع.

