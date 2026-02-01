كتب- محمد أبو بكر:

أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على أهمية احترام حقوق المرأة في الإسلام، محذرًا من الاستغلال السيء لقضية التعدد والطلاق.

وقال فضيلة شيخ الأزهر، إن إن المقام لا يتسع للحديث كذلك عن ظاهرة الاستغلال السيء لقضية التعدد وقضية الطلاق، وهما ظاهرتان بعد فيها المسلمون بعدا ظاهرا عن أحكام شريعتهم ومقاصدها في احترام إنسانية المرأة، وحقها في مراعاة مشاعرها.

وأشار فضيلته إلى أن حماية حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام، وأن الوعي الشرعي الصحيح هو الضمانة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع.

