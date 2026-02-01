استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.