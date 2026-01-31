إعلان

بعد انخفاض الذهب.. هل يتكرر التصحيح في سلع أخرى؟ خبير اقتصادي يجيب

كتب- حسن مرسي:

11:51 م 31/01/2026

أسعار الذهب

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن ما حدث في أسواق الذهب مؤخرًا لا يعدو كونه "تصحيحًا خفيفًا جدًا" في ظل ارتفاعه الكبير، مؤكدًا أن الطلب عليه سواء للزينة أو من البنوك المركزية "طلب مستقر"، على عكس الفضة التي دخلت في "مضاربات كثيرة جدًا" ومدعومة بمديونيات.

وأضاف جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن النزول الأخير في سوق الفضة جاء بسبب "هلع في البيع" عندما طالب السماسرة والبنوك المضاربين ببيعها لتسديد ديونهم.

وتوقع الخبير الاقتصادي تحولاً في توجهات المدخرين خلال عام 2026، حيث أشار إلى أن "حوالى تريليون جنيه" من الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة ستنتهي خلال الربع الأول من العام، مما قد يدفع الكثيرين لتحويل مدخراتهم من الذهب والعملات إلى سوق العقارات بحثًا عن "استقرار أكثر".

وأكد جنينة أن معظم السلع الأخرى، خاصة الزراعية، "لم تشهد تغيرات حادة" مقارنة بالذهب والفضة، مشيرًا إلى أن المعادن التي ارتفعت سريعًا مثل النحاس والألومنيوم لديها أسباب حقيقية من جانب العرض والطلب تدعم ارتفاع أسعارها.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، أعرب جنينة عن تفاؤله حيال مصر، قائلاً إن التوترات الدولية الحالية قد "تفيد دولًا"، وأن مصر حتى الآن من "الدول المستفيدة"، مستشهدًا باتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي وقعتها أوروبا مع الهند، والتي ستمر معظم تجارتها عبر قناة السويس، مما سيعود بالنفع الاقتصادي على مصر.

أسعار الذهب التصحيح هبوط الذهب ارتفاع الذهب

