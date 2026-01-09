إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

كتب : آية محمد

11:24 ص 09/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-1-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36028.71 جنيه، بتراجع 94.09 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37506.85 جنيه، بزيادة 122.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3925 جنيهًا، بتراجع 16.3 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الحديد الاستثماري سعر طن حديد عز سعر طن الأسمنت الرمادي بوابة الأسعار المحلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟
علاقات

"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟
مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار
رياضة محلية

مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار
ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026
زووم

نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان