كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 4-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3926 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5048 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5890 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6731 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67310 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 209334 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 336510 جنيهات.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4332 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.