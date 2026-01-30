تعرضت أسعار الفضة للانهيار في الأسواق العالمية خلال التعاملات المتأخرة من اليوم الجمعة، حيث هوت بنسبة قياسية بلغت 21% مسجلة مستوى 90 دولارًا للأوقية.

ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح عقب موجة صعود قياسية شهدتها أسعار الفضة خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل تراجع بعض التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، مما قلّص الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن.

ولم يقتصر التأثير السلبي على المعدن نفسه، بل امتد إلى أسهم شركات التعدين والصناديق المرتبطة بالمعادن، حيث شهدت أسهم هذه الشركات هبوطًا ملحوظًا بالتوازي مع تراجع قيمة الفضة في الأسواق الفورية والعقود الآجلة.

ورغم التراجع الحالي، يرى محللون أن ما يحدث قد يكون تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة، وليس انهيارًا دائمًا في الأسعار، مع توقعات بأن تتسم أسعار الفضة بتقلبات قوية خلال الفترة المقبلة.