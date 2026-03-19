ارتفاع أسعار الزيت واللحوم والجبن الأبيض اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

12:54 م 19/03/2026 تعديل في 12:54 م

أسعار الزيت

ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-3-2026، بينما انخفضت الجبن الرومي، والدواجن، والمسلي الصناعي، واللبن السائب وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:


أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 34.5 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.83 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.87 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.62 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.09 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.02 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 66.55 جنيه، بزيادة 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.84 جنيه، بزيادة 2.72 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.91 جنيه، بزيادة 5.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.94 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.59 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.18 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.27 جنيه، بزيادة 15.1 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.16 جنيه، بتراجع 7.08 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.02 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101 جنيه، بتراجع 5.15 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خسر 230 جنيها.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
اقتصاد

خسر 230 جنيها.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
"أرملة في سن الثلاثين".. حكاية الحاجة هانم الأم المثالية بكفر الشيخ: ربيت
أخبار المحافظات

"أرملة في سن الثلاثين".. حكاية الحاجة هانم الأم المثالية بكفر الشيخ: ربيت
"باعت الحلق لتشتري المستقبل".. رحلة كفاح "رجاء" من الطلاق للأم المثالية
أخبار المحافظات

"باعت الحلق لتشتري المستقبل".. رحلة كفاح "رجاء" من الطلاق للأم المثالية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟