بعد ما قفز أكثر من 4 جنيهات.. الدولار يتراجع 10 قروش مقابل الجنيه في أسبوع

كتب : منال المصري

01:50 م 19/03/2026

سعر الدولار

قلل سعر الدولار من مكاسبه وتراجع 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن قفز بنحو 4 جنيهات و42 قرشا خلال أول أسبوعين الحرب الأمريكية الإيرانية.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن متوسط سعر الدولار تراجع إلى 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع بنهاية تعاملات يوم الأربعاء آخر يوم عمل بالبنوك المصرية بمناسبة إجازة الفطر.

هبوط الجنيه

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في هبوط سعر الجنيه بنحو 10% مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى قرب 53 جنيها بسبب خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية.

في أوقات الأزمات والتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية يتجه المستثمرين الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة تحوطا لزيادة المخاطر وحالة عدم اليقين.

خروج الأجانب

بدأت حركة خروج الأجانب من مصر في الظهور قبل وقوع الضربة العسكرية الأمريكية على إيران بأسبوع وتصاعدت في أول أسبوعين الحرب إذ وصل حجم التخارج في 3 أسابيع أكثر من 6 مليارات دولار, وفق بيانات البورصة المصرية.

بحسب آخر أرقام معلنة من البنك المركزي المصري تلقت مصر خلال أول 19 شهر من تحرير سعر الصرف تدفقات من الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة فقط بأكثر من 30 مليار دولار ليصل إجمالي الرصيد قرب 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

عودة الأجانب

وبدأ المستثمرون الأجانب والعرب عكس اتجاههم من صافي خروج من بورصة مصر إلى صافي دخول بداية من الخميس الماضي حيث وصل إجمالي تعاملاتهم يوم الخميس الماضي أكثر من مليار دولار وأمس 3.56 مليار دولار ليصل إجمالي التدفقات نحو 4.6 مليار دولار.

