حملات مكثفة لهيئة البترول تسقط شبكات غش وتهريب الوقود المدعم

تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول من ضبط محطة وقود بمنطقة برج العرب في الإسكندرية، عقب كشف منظومة تلاعب معقدة استهدفت تضليل الجهات الرقابية والاستيلاء على الوقود المدعم، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.

وخلال أعمال التفتيش، عثرت اللجنة على عدادات سرية مخفية داخل وحدات الطلمبات، إلى جانب مفتاح فصل يستخدم لفصل الطلمبات وقت التفتيش لإظهار قراءات مضللة، كما تم رصد فروق كبيرة بين العدادات الفعلية وبيانات “سجل 21 بترول”.

أسفرت إجراءات الضبط عن ثبوت تصرف المحطة في كمية تقدر بنحو 9 آلاف لتر بنزين 95 مدعم بطرق غير مشروعة، فضلًا عن ضبط حالة غش تجاري صريحة بعد العثور على خزان سولار ممتلئ بمياه ممزوجة ببقايا سولار.

وأكدت الفحوصات وجود تلاعب في جميع مسدسات التموين، بما يؤدي إلى سرقة تعادل نحو 100 جنيه عند تموين 50 لترًا.

وعلى الفور، تم تشميع الطلمبات الأربع بالمحطة، والتحفظ على كميات الوقود المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة وقيده جنح جزئية ضد المدير المسؤول والمتعهد، لارتكابهم جرائم الغش والتدليس ومخالفة قوانين التموين.

وفي إطار المرور الميداني بالتنسيق مع مديريات التموين، تم ضبط تلاعب بكميات تزيد على 110 آلاف لتر في 3 محطات وقود بمحافظتي الإسكندرية والجيزة، وبلغت الغرامات المالية المستحقة لصالح الهيئة نحو 3.5 مليون جنيه، مع تحرير المحاضر اللازمة وتسليمها للنيابة العامة.

استمرارًا لجهود مكافحة التداول غير الآمن لمنتجات بترولية مجهولة المصدر، تم ضبط 3 نقاط تموين غير شرعية بمناطق (الحمادين – أكياد البحرية – قرية الكتايرة) بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية.

وفي إطار التفاعل مع شكاوى الجمهور، توجهت اللجنة إلى موقع بمحافظة أسوان، وتبين تداول منتجات بترولية بمحل غير مجهز وغير مرخص، وتم تحرير محضر والتحفظ على المنتجات لما تمثله من خطورة على المواطنين.

كما تم تكثيف المرور والمراجعة على إجمالي 40 محطة وقود، وأسفر ذلك عن رصد عدة مخالفات، من بينها ضبط مكعبات لتخزين المنتجات البترولية بالمخالفة في دمياط، وضبط تعبئة سيارتين صهريجيتين للتداول غير الشرعي بمحطتي وقود في الإسكندرية، إلى جانب ملاحظات متعددة تتعلق بالأمن الصناعي والسلامة.