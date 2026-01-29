الجنيه الذهب يحطم الأرقام القياسية ويسجل 59 ألف جنيه لأول مرة

استمرت أسعار الذهب في الصعود داخل السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليخطف الجنيه الذهب الأنظار بعدما كسر كل التوقعات، مسجلًا سعر بيع بلغ 59 ألف جنيه لأول مرة، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

وجاء هذا الارتفاع القياسي في سعر الجنيه الذهب مدعومًا بالصعود القوي في سعر جرام الذهب عيار 21، الذي سجل نحو 7375 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم.

