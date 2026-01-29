إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:43 م 29/01/2026

انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-1-2026، بينما ارتفعت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والدواجن اليوم بالأسواق

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

12 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم انخفاض أسعار الدواجن انخفاض أسعار اللحوم ارتفاع سعر الذهب ارتفاع أسعار البيض انخفاض الأسمنت أسعار الأسماك أسعار الخضروات والفاكهة

