انخفاض أسعار الدقيق والسكر والعدس والجبن اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

01:20 م 28/01/2026 تعديل في 01:21 م

أسعار السلع الأساسية

انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، والعدس، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.23 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.31 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.62 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.46 جنيهًا، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.17 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.27 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.89 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بتراجع 10 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.64 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.46 جنيه، بزيادة 9.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.97 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.03 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.21 جنيه، بزيادة 46 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 128.9 جنيه، بتراجع 11.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.17 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو اللبن السائب: 30.29 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 102.44 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

