إعلان

خبير اقتصادي يحذر: ارتفاع الذهب 80% والفضة 130% ينذر بأزمة عالمية

كتب- حسن مرسي:

10:11 م 26/01/2026

الذهب والفضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن التوجه القوي للبنوك المركزية العالمية نحو شراء الذهب لتعزيز احتياطياتها النقدية هو المحرك الأساسي للارتفاعات القياسية التي يشهدها المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن الذهب ما زال يحافظ على زخم صعوده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القرارات السياسية والتصريحات الدولية المتضاربة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة، تُشكل أسبابًا رئيسية وراء استمرار هذا الصعود، حيث يؤثر عدم الاستقرار العالمي مباشرة على أسعار الذهب والدولار معًا.

وأشار العمدة إلى أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 80% خلال عام 2025، بينما سجلت الفضة قفزة غير مسبوقة بلغت 130% في العام ذاته، مؤكدًا أن جميع المعادن النفيسة شهدت ارتفاعات حادة.

وتابع أن استمرار صعود الفضة بشكل لافت في عام 2026 يُعد مؤشرًا واضحًا على تراجع قيمة الثقة في العملات الورقية، مما يعكس تحولاً جوهريًا في سلوك الأسواق والمستثمرين.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن الصعود الحاد وغير المألوف في أسعار الذهب يُعد مؤشرًا اقتصاديًا مقلقًا ولا يُعتبر ظاهرة صحية، بل قد يكون نذيرًا بحدوث أزمة اقتصادية كبرى في الأسواق المالية العالمية.

وأوضح أنه ولأول مرة تدخل الفضة بقوة كأداة تحوط رئيسية إلى جانب الذهب، في ظل طلب غير مسبوق على كلا المعدنين، مشيرًا إلى أن الإقبال يتركز بشكل كبير على السبائك الذهبية صغيرة الحجم التي أصبحت الخيار المفضل للادخار والتحوط في الأوقات المضطربة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب أسعار الفضة الاقتصاد العالمي كريم العمدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
اقتصاد

شعبة المحمول: إلغاء إعفاء الهاتف يحمي التاجر لا المصنع.. وأسعار المستعمل
3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح
شئون عربية و دولية

ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح

"اتصالات النواب": ندرس إمكانية توفير إنترنت "غير محدودة" بديلًا عن "الباقات"
اقتصاد

"اتصالات النواب": ندرس إمكانية توفير إنترنت "غير محدودة" بديلًا عن "الباقات"
نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
أخبار مصر

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026