إعلان

كوريا الجنوبية ترسل وفدا رفيعا إلى كندا لتأمين صفقة ضخمة للغواصات

كتب : مصراوي

09:51 ص 26/01/2026

كوريا الجنوبية ترسل وفدا رفيعا إلى كندا لتأمين صفق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سول- (د ب أ)

تعتزم كوريا الجنوبية إرسال وفد رفيع المستوى إلى كندا، برئاسة رئيس ديوان الرئاسة ورؤساء كبرى شركات بناء السفن في البلاد، في محاولة لإظهار الجهود الواسعة التي تقوم بها الحكومة من أجل تأمين صفقة ضخمة للغواصات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن رئيس ديوان الرئاسة، كانج هون سيك - الذي سافر مع الوفد كمبعوث خاص للرئيس لي جاي ميونج – قوله للصحفيين اليوم الاثنين في مطار إنتشون، إن الوفد يضم وزير الصناعة كيم جونج كوان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "هانوا أوشن"، وشركة "إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة"، ومجموعة "هيونداي موتور".

وكان كانج قد قال في وقت سابق إن الصفقة الكندية تتجاوز بكثير مجرد شراء غواصات، مشيرا إلى أنها أشبه بحزمة صناعية أوسع نطاقا قد تشمل صناعة السيارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية كندا الغواصات كانج هون سيك لي جاي ميونج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر
رياضة محلية

"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر
"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون
أخبار مصر

بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء
شئون عربية و دولية

بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة