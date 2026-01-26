موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 26 يناير وحتى السبت 31 يناير 2026، محذرة من استمرار الأجواء الشتوية المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 يناير على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وفيما يخص الملاحة البحرية، توقعت الهيئة اضطرابًا في حركة الملاحة يوم الثلاثاء 27 يناير على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار.

وأكدت الأرصاد استمرار نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت، على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة عظمى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وصغرى من 11 إلى 13 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى من 18 إلى 22 درجة، وصغرى من 10 إلى 12 درجة. وفي شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 21 و25 درجة والصغرى من 7 إلى 10 درجات، بينما تسجل جنوب الصعيد عظمى تصل إلى 26 درجة وصغرى من 11 إلى 13 درجة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.