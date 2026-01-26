إعلان

مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم تروسيكل وجرار بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:59 ص 26/01/2026

تصادم تروسيكل - ارشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شابان مصرعهما، وأُصيب آخر، في حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي على الطريق الزراعي السريع (سوهاج – نجع حمادي)، أمام مدخل قرية القوصة بالبلابيش قبلي، بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وأسفر الحادث عن مصرع كلٍّ من: أبو الوفا عزت أحمد (15 عامًا)، وهادي عبد المنصف أنور شاكر (15 عامًا)، بينما أُصيب عبدالله أحمد سيف النصر (20 عامًا).

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دار السلام المركزي، قبل تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دار السلام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تصادم تروسيكل محافظة سوهاج حادث تصادم النيابة العامة

