ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : مصراوي

10:08 ص 26/01/2026

أسعار السمك

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيهًا، بزيادة 13 جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك أسعار السمك سوق العبور أسعار الأسماك اليوم

