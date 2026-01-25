سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 25-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 24-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 25-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7675 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6715 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5760 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4475 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3195 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 238700 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53720 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.