بعد وقف الإعفاء الاستثنائي.. كيف تستعلم عن رسوم هاتفك عبر "تليفوني"؟

يتيح تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول وسدادها إلكترونيًا بسهولة.

كانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استمرار الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن رسوم الهاتف عبر التطبيق:

خطوات الاستعلام عبر تطبيق "تليفوني":

1- تحميل التطبيق من متجر "Google Play" لأجهزة الأندرويد، أو "App Store" لأجهزة الآيفون.

2- فتح التطبيق وإدخال الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI" في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر "استعلام" لتظهر النتيجة، والتي توضح ما إذا كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف أم لا.

ويمكن الحصول على رقم "IMEI" الخاص بالجهاز عن طريق طلب الكود #06#* من الهاتف، أو من خلال العلبة الأصلية الخاصة به.

