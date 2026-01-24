إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتب : مصراوي

11:02 ص 24/01/2026

الحديد والأسمنت

كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 24-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35790 جنيه، بتراجع 286.44 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37284.62 جنيه، بتراجع 225.47 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4084.62 جنيه، بزيادة 153.77 جنيه.

