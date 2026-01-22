إعلان

ارتفاع الفول والدقيق والمكرونة وانخفاض السكر اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

01:27 م 22/01/2026

أسعار السلع الأساسية

ارتفعت أسعار الدقيق، والفول، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.36 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.76 جنيه، بزيادة 5.45 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.29 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92 جنيهًا، بتراجع 1.81 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.1 جنيه، بتراجع 1.37 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.75 جنيه، بزيادة 3.59 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.73 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.49 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.51 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.3 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.3 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.1 جنيه، بتراجع 81 قروشًا.

كيلو الفول السائب: 52.32 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.38 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 277.98 جنيه، بزيادة 63 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.93 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 99.64 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

