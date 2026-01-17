كتبت- دينا خالد:

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن محطة حاويات السخنة، وتحديدًا محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT)، تمثل نقلة نوعية وتاريخية في منظومة النقل واللوجستيات المصرية.

وأشار السمودني، إلى أن بدء التشغيل التجاري للمحطة في 15 يناير 2026 يعكس نجاح الدولة في بناء بنية تحتية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأوضح السمدوني، أن المحطة تُعد محورًا لوجستيًا إقليميًا يرسخ مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العابرة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة مع قدرتها على استقبال السفن العملاقة ومضاعفة الطاقات الاستيعابية للموانئ المصرية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات وزيادة الدخل القومي.

وأشار السمدوني، إلى أن محطة RSCT تُعد الأولى من نوعها في مصر التي تعمل بنظام التشغيل الآلي الكامل وفق أعلى المعايير العالمية، ما يضمن كفاءة تشغيلية مرتفعة، وتقليص زمن انتظار السفن، وخفض تكاليف الشحن والتفريغ، وهو ما ينعكس مباشرة على تنافسية الموانئ المصرية.

وأضاف السمدوني، أن الطاقة الاستيعابية للمحطة في مرحلتيها الأولى والثانية تصل إلى نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل ست رافعات رصيف عملاقة و18 رافعة جسرية آلية بإطارات مطاطية، إلى جانب شاحنات ذاتية القيادة، فضلًا عن أن حوض ميناء العين السخنة حاصل على شهادة موسوعة غينيس كأعمق حوض ميناء مُنشأ على اليابسة بعمق 18 مترًا.

وأكد السمدوني أن إدارة المحطة من خلال تحالف عالمي يضم شركات كبرى مثل Hutchison Ports وCOSCO Shipping وCMA CGM يضمن جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، متوقعًا أن تحقق المحطة عائدات مباشرة لمصر تقدر بمليارات الدولارات، إلى جانب زيادة حصيلة الرسوم السيادية والضرائب والجمارك.

وشدد على أن تطوير ميناء السخنة يسهم في الحد من غرامات التأخير التي كانت تتحملها الدولة نتيجة تكدس السفن، والتي وصلت في فترات سابقة إلى نحو 7 مليارات دولار سنويًا، لافتًا إلى أن المحطة تمثل حلقة محورية في الممر اللوجستي المتكامل بين السخنة والدخيلة، مع ارتباطها بشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع لضمان انسيابية حركة البضائع.

وأكد السمدوني أن بدء التشغيل التجاري لمحطة تحيا مصر 1 بميناء العين السخنة يُعد تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.