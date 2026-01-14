إعلان

البريد يعلن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون "السكن البديل"

كتب : آية محمد

03:11 م 14/01/2026

البريد المصري

أعلن البريد المصري أنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 18 يناير سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم "السكن البديل" من خلال 500 مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

وبحسب بيان اليوم، يؤكد البريد أن التقديم يقتصر في المرحلة الأولى على العملاء الذين لديهم حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا من خلال المنصة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات، على أن يتم إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد للعميل على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة.

كما يوضح البريد أن المكاتب المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة.

ويهيب البريد المصري بالسادة المواطنين الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من وجود حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد المحدده لتقديم الخدمة؛ وذلك لضمان تأدية الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة.

البريد المصري التسجيل الإلكتروني للمواطنين السكن البديل

