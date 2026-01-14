ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، بينما انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

