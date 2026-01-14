إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والذهب

كتب : آية محمد

02:07 م 14/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، بينما انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت واللحوم والجبن الرومي بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الذهب الدواجن البيض الأسمنت

