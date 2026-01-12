إعلان

اتفاقات مليارية.. علاء عز: الشرع أكد أولوية الشركات المصرية في إعادة إعمار سوريا

كتب : دينا خالد

01:37 م 12/01/2026

علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

قال علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان من أقوى ما يمكن لتعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية السورية.
وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، لقاءا موسعا مع وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وسوريا، على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري في العاصمة دمشق.
وأضاف عز، لمصراوي، أن الرئيس الشرع أكد على أن الأولوية للشركات المصرية في إعادة إعمار سوريا.
وأشار عز، إلى أن وفد الاتحاد التقى ايضا بوزراء الإسكان والاقتصاد والمالية والاتصالات والطاقة وتم التوافق على عدد كبير من المشروعات المشتركة.
وتوقع عز، أن يتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات لمشروعات مصرية سورية مشتركة بمليارات الدولارات قريبا.
علاء عز الغرف التجارية المصرية سوريا أحمد الشرع

