كشفت بيانات السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن رفع مصر مستهدفاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي بدلا من 5% في توقعات سابقة.

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي زاد إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي من 2.4% في العام السابق له بدعم تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وبحسب بيانات السردية المنشورة على موقع وزارة التخطيط اليوم، فإن معدل نمو الاقتصاد المستهدف العام المقبل 2026- 2027 عند 6% على أن يتسع إلى 7% في العام المالي 2028-2029.

وتستهدف مصر زيادة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في العام المالي الحالي من 3.2% العام المالي السابق إلى أن يصل إلى 5.5% في العام المالي 2028-2029.