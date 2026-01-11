إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي

11:06 ص 11/01/2026

السمك البلطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 56 و60 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السمك البلطي المأكولات البحرية مكرونة سويسي السبيط الكاليماري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إيران: الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا تعرضنا لهجمات
شئون عربية و دولية

إيران: الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا تعرضنا لهجمات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
لماذا يضع ترامب جرينلاند نصب عينيه ويسعى للسيطرة عليها؟
شئون عربية و دولية

لماذا يضع ترامب جرينلاند نصب عينيه ويسعى للسيطرة عليها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران