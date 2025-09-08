خبير: تحركات عرضية للبورصة المصرية.. وتفاؤل بطرح "العاصمة الإدارية"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام الغايش، محلل أسواق المال، إن مؤشر EGX30 يواصل تحركاته العرضية للأسبوع الثالث على التوالي، مستقرًا ضمن نطاق يتراوح بين 34,257 نقطة و35,250 نقطة، وهي المنطقة التي يترقب المتعاملون كسرها لتأكيد العودة إلى الاتجاه الصاعد الرئيسي للمؤشر.

وأوضح الغايش في تصريحات لبرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي أغلق جلسة اليوم عند مستوى 34,600 نقطة، وسط أحجام تداول قوية بلغت نحو 5.2 مليار جنيه، مع أداء إيجابي لعدد كبير من الأسهم، مما يعزز التوقعات بقدرة المؤشر على تجاوز المقاومة الفنية الرئيسية.

وبالانتقال إلى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، أشار الغايش إلى أنه تمكن من تحقيق ارتفاعات بنحو 33% منذ بداية العام الجاري، محافظًا على زخمه الصعودي بدعم من عدة قطاعات، أبرزها الرعاية الصحية والأسهم المتوسطة، مع وجود دعم فني مهم عند مستوى 10,700 نقطة، ومقاومة قريبة عند 10,950 نقطة.

وفيما يتعلق بخطط الطروحات الحكومية والخاصة، أكد الغايش أن استعداد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للطرح في البورصة يمثل دفعة قوية للسوق المصرية، إذ إن الطرح سيعزز من رأس المال السوقي للبورصة ويجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة في القطاع العقاري، الذي يعد من أبرز المحركات الرئيسية للبورصة خلال السنوات الأخيرة.

وحول تحركات الجنيه المصري، قال الغايش إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنحو 29 قرشًا في تعاملات اليوم يعود إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، وزيادة الصادرات، وتراجع فاتورة الاستيراد. إلا أنه حذّر من الاعتماد المفرط على الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، مشددًا على أهمية التركيز على الاستثمار المباشر طويل الأجل كوسيلة لتحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف.