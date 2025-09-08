لراغبي الاستثمار في الفضة.. انتبه لـ "الدمغة" و"الفاتورة" قبل الشراء

كتبت- دينا كرم:

أصبحت الفضة في الفترة الأخيرة محط أنظار كثير من راغبي الاستثمار في وعاء ادخاري يحقق عائدا مجزيا، فبعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الفضة منذ بداية العام حيث ارتفعت بنحو 40% والتي حتى تجاوزت أرباح الذهب، وهو ما يطرح تساؤلات حول أفضل طرق الاستثمار في الفضة والعوامل التي يجب الانتباه لها قبل الشراء.

السبائك أفضل من المشغولات

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، "لمصراوي"، إن الاستثمار في الفضة يفضل أن يكون عبر شراء السبائك، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الفضية، كما يمكن بيعها بسهولة مثل الذهب من خلال الفاتورة الخاصة بالشراء.

وأضاف ميشيل، أن المصنعية على الجرام تتراوح بين 4 و 5 جنيهات، وتنخفض نسبيًا مع زيادة وزن السبيكة، والذي تتنوع أعيرتها بين عيار 999 و 925 و 800.

وتابع ميشيل، أن المصنعية في المشغولات الفضية ترتفع عن مصنعية السبائك نظرًا لاستخدام آلات تصنيع والعمليات التي تمر بها للوصول إلى شكل المشغول.

وأوضح ميشيل، أن الإقبال يتركز على شراء السبائك ذات الأوزان الكبيرة مثل 250 جرامًا و500 جرام وحتى الكيلو، وذلك لأن قيمة المصنعية تقل كلما زاد الوزن، وهو ما يحقق جدوى أكبر للمستثمرين.

وتابع ميشيل أنه سعر جرام الفضة عيار 999 يبلغ 65 جنيهًا، وعيار 925 يبلغ نحو 60 جنيهًا، بينما يسجل عيار 900 حوالي 58.5 جنيهًا، في حين يصل عيار 800 إلى قرابة 52 جنيهًا.

الدمغة والفاتورة

ونصح ميشيل الراغبين في الاستثمار في الفضة بضرورة التأكد من دمغ السبيكة من قبل مصلحة الدمغ والموازين، مع الحصول على فاتورة موثقة توضح الوزن والعيار وكافة تفاصيل المنتج لضمان حقوق المستهلك.

وتوقع رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة الطلب العالمي سواء كملاذ استثماري آمن أو نتيجة توسع استخداماتها الصناعية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا خلال حديثه مع "مصراوي" إن الفضة تتأثر بنفس العوامل التي تحرك أسعار الذهب عالميًا، حيث تشهد حاليًا ارتفاعات مثل الذهب.

وأوضح نجيب "لمصراوي" أن الفضة مثل الذهب، معدن ثمين يمكن الاستثمار فيه، خاصة بعد انتشار سبائك الفضة بأوزان مختلفة تبدأ من 10 جرام مما جعلها خيارًا جيدًا لحفظ الأموال بدلًا من اقتصار استخدامها على المشغولات والهدايا.

وأشار نادي إلى أن تكلفة تصنيع الفضة تعد منخفضة للغاية مقارنة بالذهب، حيث تبلغ مصنعية الذهب حوالي 50 جنيًها للجرام، بينما مصنعية الفضة تبلغ 5 جنيهات.

وأشار نجيب، أنه لابد من شرائها من مكان موثوق والحصول على فاتورة موضح بها كافة المعلومات عن القطعة، حتى يسهل بيها فيما بعد.

