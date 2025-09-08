"تاون جاس" لسكان مدينة نصر: لا تقلقوا من رائحة الغاز

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال صيانة بمحور الشهيد في مدينة نصر، اليوم الاثنين بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن هذه الأعمال ستجرى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشيرة إلى أنه قد يلاحظ السكان انتشار رائحة الغاز خلال فترة الصيانة، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

وأهابت "تاون جاس" بالمواطنين ضرورة الاطمئنان، مؤكدة أن فرق الطوارئ على استعداد للتعامل مع أي استفسارات عبر الخط الساخن 129 من أي هاتف أرضي.

