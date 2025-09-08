إعلان

"تاون جاس" لسكان مدينة نصر: لا تقلقوا من رائحة الغاز

12:35 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى تاون جاس

background

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال صيانة بمحور الشهيد في مدينة نصر، اليوم الاثنين بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن هذه الأعمال ستجرى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشيرة إلى أنه قد يلاحظ السكان انتشار رائحة الغاز خلال فترة الصيانة، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

وأهابت "تاون جاس" بالمواطنين ضرورة الاطمئنان، مؤكدة أن فرق الطوارئ على استعداد للتعامل مع أي استفسارات عبر الخط الساخن 129 من أي هاتف أرضي.

تاون جاس سكان مدينة نصر رائحة الغاز
