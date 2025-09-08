كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الكوسة، والخيار، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات، و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و37 جنيهًا.