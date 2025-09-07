التضامن: إغلاق 28 دار رعاية وتحويل 23 أخرى للرعاية اللاحقة خلال عام

كتبت- دينا خالد:

تلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بشأن خطة عمل الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وسبل تطوير المنظومة والارتقاء بها.

وشددت الوزيرة، على ضرورة عدم التهاون مطلقاً حال وجود أي تقصير نحو أبناء دور الرعاية، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال، بحسب بيان اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أن عدد دور الرعاية التي تم غلقها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أغسطس 2025، بلغ 28 دار رعاية تم غلقها نهائياً، وعدد 23 دار رعاية تم تحويلها لتنفيذ أنشطة وبرامج الرعاية اللاحقة كون الأبناء المقيمين بها قد بلغوا السن القانوني وفقاً لأحكام الدستور وقانون الطفل.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتسليم عدد 453 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن، ذلك بالمقارنة بالعام الماضي حيث تم كفالة 321 طفلا بزيادة مقدارها 132 طفل وطفلة، ويبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12115 طفلا وطفلة بعدد 11865 أسرة بديلة كافلة.

وأشار تقرير الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية إلى أنه تم غلق عدد 28 دار رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية غلقا نهائيا في عدد 8 محافظات، منها عدد 17 دار رعاية تصنف من دور الرعاية الحرجة وعدد 11 دار رعاية غير حرجة، ولم يتم تنفيذ القرار حتى تمكنت الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية من إغلاقها خلال العام الحالي.

وأضاف التقرير، أن عدد مؤسسات رعاية من فاقدي الرعاية الأسرية عقب تنفيذ قرار الغلق والتحويل لتنفيذ أنشطة وبرامج الرعاية اللاحقة قد بلغ 466 داراً على مستوى الجمهورية ما بين دور رعاية وحضانات إيوائية وبيوت صغيرة.

واستعرض التقرير كذلك أبرز جهود الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في تمكين الأبناء والبنات من خريجي دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، سواء تمكين اقتصادي، أو تمكين اجتماعي، أو تقديم دعم طبي وتدخلات جراحية.

وأشارت الوزارة أنه تم إعادة تقييم بعض الجمعيات المسند إليها مشروعات دفاع اجتماعي لإعادة إسنادها لجهات أخرى، ومنها سحب إسناد مشروعات "مؤسسة دور التربية بالجيزة ومركز التصنيف والتوجيه ودار كبار بلا مأوى سيدات ورجال، بالإضافة إلى الحضانة الإيوائية الخاصة بالأيتام "، من مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وتم إدارتها بمعرفة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.